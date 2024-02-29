Direksiyonu kilitlenen araç beton bloka çarptı! O anlar kamerada

Amasya’da seyir halindeyken direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil beton bloka çarptı. Ön kısmı parçalanan otomobildeki 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hilmi Tunahan S. idaresindeki otomobil, Göllü Bağları mevkisinde seyir halindeyken aracın direksiyonu kilitlendi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan rampa şeklindeki beton bloka çarptı. Otomobilin ön kısmı paramparça oldu.

SÜRÜCÜNÜN AYAĞI KIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ayağı kırılan sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kamilcan U. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasını yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.