Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da tepki çeken görüntüler! Bakanlık harekete geçti ve o işletme kapatıldı!

Adana'da tepki çeken görüntüler! Bakanlık harekete geçti ve o işletme kapatıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'da bir kasap dükkanı önündeki kaldırıma dizilen koyunların art arda kesildiği görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.

İŞ YERİ SAHİBİNE 148 BİN 997 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi zabıta görevlilerinin, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kasaba giderek incelemelerde bulunduğu ve iş yerinin sahibi İ.H.Ş'ye (19) "kaçak hayvan kesimi" ve "kaldırım işgali" yaptığı gerekçesiyle 148 bin 997 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Samsun'da feci olay! Hayvan otlatmaya çıkan adam tüfekle vurulmuş halde bulunduÜnlü ekonomistten yıl sonu dolar tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi Bahçeli'yi kızdırdı! "Bu açıktan bir rest, meydan okuma" - GündemErdoğan-Ateş görüşmesi Bahçeli'yi kızdırdı!Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı - GündemSıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldıTahir Elçi davasında 3 polise beraat kararı! - GündemTahir Elçi davasında 3 polise beraat kararı!Samsun'da feci olay! Hayvan otlatmaya çıkan adam tüfekle vurulmuş halde bulundu - GündemHayvan otlatmaya çıkan adam tüfekle vurulmuş halde bulunduSaldırgan-başıboş hayvanlara yönelik çalışma tamamlandı! AK Partili Yenişehirlioğlu "Bir ilk" diyerek duyurdu - GündemTürkiye'nin beklediği rapor tamamlandı!13 yaşındaki kız annesini darp edip rehin aldı - Gündem13 yaşındaki kız annesini darp edip rehin aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...