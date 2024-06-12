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Edirne'de çiftçiler hayvanları kurtarmak için canları pahasına alevlerin ortasına daldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de çiftliğin bahçesinde bulunan saman balyaları yangında alev topuna dönerken, çiftlik sahibi alevlerin arasında kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için canı pahasına alevlerin arasına daldı.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftliğinde bahçesinde bulunan bin saman balyası tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangında saman balyaları adeta alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Hayvanları kurtarmak için canı pahasına alevlerin ortasına daldı - 1. Resim

Çiftliğinde yangın çıktığını duyunca çiftliğe gelen Erdoğan Maço, gözyaşlarına hakim olamadı. Alevlerin etrafını sardığı ahıra giren Maço, ahırdaki hayvanları kurtarmak için canını hiçe saydı.

Hayvanları kurtarmak için canı pahasına alevlerin ortasına daldı - 2. Resim

Büyükbaş hayvanları korku dolu gözlerle ahırdan çıkaran Maço'ya bölge sakinleri de destek oldu. Hayvanların zarar görmeden ahırdan çıkarılması tek teselli oldu.

Hayvanları kurtarmak için canı pahasına alevlerin ortasına daldı - 3. Resim

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Çiftlik sahibi Erdoğan Maço, o an sadece aklına hayvanları kurtarmak geldiğini ve alevlerin arasına daldığını söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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