Gebze'de palet fabrikasında yangın! Dumanlar bölgeyi kapladı

Kuveyt'te yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuveyt'te yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'deki bir palet fabrikası alevlere teslim oldu. Saat 13.30 sıralarında çıkan yangın yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Saat 13.30 sıralarında fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiyeye haber verdi.

Yükselen dumanlar bölgenin her yerinden görünürken, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkunç olay bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Fabrikanın hemen yanında bulunan benzin istasyonuna alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

45 ARAÇ 125 PERSONEL 2 SAATTE SÖNDÜRDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakika süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 45 araç ve 124 personelle müdahale edildiği bildirildi. Yangından 1 itfaiye erinin etkilendiği ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SOĞUTMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "13.21 itibariyle itfaiyemize ihbar intikal etti. Ahşap palet fabrikasında yangın çıktı ama tabii sıcak ve sıkıştırılmış ahşap olduğu için çok duman çıktı. Endişemiz, bitişiğinde olan akaryakıt istasyonuydu. Hemen duvar duvaraydı, korkumuz oydu. Emniyetimizin toması da olay yerine intikal etti. Soğutma aşamasına geçildi. 1 saat 40 dakika süren çalışma sonucunda soğutmaya geçildi. Arkadaşlarımızın emekleri için teşekkür ediyoruz. Gayretli çalışmaları oldu" dedi.

Kaymakam Özyiğit, yangında ölen ya da ağır yaralanan kimsenin olmadığının altını çizerek, "Sirayet de yok. Sirayet etse Allah korusun akaryakıt istasyonuna gelecekti. Risk altındaki yer orasıydı" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.