Muğla Milas'ta orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Kuveyt'te yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuveyt'te yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla’nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55’de orman yangını başladı. Yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.55 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

YOĞUN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.