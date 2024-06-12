Muğla Milas'ta orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Muğla’nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55’de orman yangını başladı. Yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.55 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.
YOĞUN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.