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Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 tır çarpıştı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt tankerinin karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı tanker, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın tıra da sıçradı.

İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 tır çarpıştı! - 1. Resim

İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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