Adana'yı karıştıran ilan! Fotoğrafa ayrı yazıya ayrı bakakaldılar

Adana'da otobüs duraklarına erkek bir şahsın fotoğrafı asıldı. "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır" yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda; kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır" yazılı ilan asıldı.

"ADLİ MAKAMLARA BIRAKMAK DAHA İYİ OLUR"

İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.