Adıyaman'da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan'ı öldürüp...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Eylül 2024 06:07 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 06:31 - Güncelleme:

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Kan donduran olay gece yarısı Adıyaman merkezde yaşandı. Karısı ile kavga eden Ekrem Daşcan cinnet getirdi. Öfkeli adam elinde silahla kovaladığı Merve Daşcan'ı çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti. Çığlık sesine koşan mahalleli kan dondurana manzara ile karşılaştı...