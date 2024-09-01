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Adıyaman'da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan'ı öldürüp...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman&#039;da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan&#039;ı öldürüp...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran olay gece yarısı Adıyaman merkezde yaşandı. Karısı ile kavga eden Ekrem Daşcan cinnet getirdi. Öfkeli adam elinde silahla kovaladığı Merve Daşcan'ı çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti. Çığlık sesine koşan mahalleli kan dondurana manzara ile karşılaştı...

Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan evlerinde oturan Merve Daşcan (25), ile eşi Ekrem Daşcan (36) biranda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü, cinnet getiren adam eline aldığı silahla karısını kovalamaya başladı.

Adıyaman'da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan'ı öldürüp... - 1. Resim

EVİN GİRİŞİNDE YAKALADI 

Talihsiz kadın korku ile kaçma başladı. Öfkeli adam karısının evlerinin giriş kısmında yakaladı ve başından vurdu. Merve Daşcan olay yerinde hayatını kaybederken kocası ise öldüğünden emin olduktan sonra cesedinin başında intihar etti. 

Adıyaman'da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan'ı öldürüp... - 2. Resim

KOMŞULAR ÇOCUKLARIN ÇIĞLIĞINA KOŞTU

Kan donduran olay çiftin 3 çocuğunun gözleri önünde yaşandı. 1, 4 ve 7 yaşlarında oldukları öğrenilen çocuklar gözyaşları içinde çığlık atmaya başladı. Eve giden komşular gördükleri manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. 

Adıyaman'da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan'ı öldürüp... - 3. Resim

Sağlıkçılar karı kocanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp'a sevk edilirken vahşete şahit olan çocuklar ise polis ekiplerince alınarak olay yerinden götürüldü.

Adıyaman'da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan'ı öldürüp... - 4. Resim

Fotoğraftaki Merve Daşcan

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis çiftin ailelerinin bir birine girme ihtimaline karşı morgda geniş güvenlik önlemleri aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da dehşet evi! Cinnet getiren şahıs 3 çocuk annesi Merve Daşcan'ı öldürüp... - 5. Resim

Fotoğraftaki Ekrem Daşcan

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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