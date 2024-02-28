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    • Haberler > Gündem > Kadın cinayeti bu kez Denizli'de... Nasım'ı çocuklarının gözü önünde katletti!

    Kadın cinayeti bu kez Denizli'de... Nasım'ı çocuklarının gözü önünde katletti!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kadın cinayeti bu kez Denizli&#039;de... Nasım&#039;ı çocuklarının gözü önünde katletti!
    Kadın Cinayeti, Denizli, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Denizli'de yaşayan Nasım Gol Karımı isimli kadın çocuklarının gözü önünde Mohammad Esmail Habibi tarafından katledildi. Babalarının anneleri tarafından bıçaklandığını gören çocukların yardım çığlıkları üzerine polislerin devreye girdiği olayda, katil zanlısı tutuklandı. 

    Dün  Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 7 kadın katledildi. Kadınları katledenler ise ya şu anki ya da ayrıldıkları eşleri oldu. Dünün acı haber zincirinin yeni halkası Denizli'de yaşayan Nasım Gol Karımı oldu. 

    Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi (42), uzun süredir birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Nasım Gol Karımı’yla tartışmaya başladı. Kadınla bir süre tartışan Mohammad Esmail Habibi, eline aldığı bıçakla çocuklarının annesi olan kadına saldırdı.

    Kadın cinayeti bu kez Denizli'de... Nasım'ı çocuklarının gözü önünde katletti! - 1. Resim

    ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

    Gözleri önünde babalarının annelerini bıçakladığını gören çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Karımı’nın hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet zanlısı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Kadın cinayeti bu kez Denizli'de... Nasım'ı çocuklarının gözü önünde katletti! - 2. Resim

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Cinayeti itiraf eden Habibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Habibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kadın cinayeti bu kez Denizli'de... Nasım'ı çocuklarının gözü önünde katletti! - 3. Resim

    Öte yandan, çocuklarının gözünün önünden öldürülen kadının cenazesi ve devlet koruması altına alınan 14 ve 16 yaşındaki çocuklarının durumu ile ilgili aile üyelerinin Denizli’ye gelmesi bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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