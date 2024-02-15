Komiser dehşet saçtı! Polis memuru eski eşini katletti

Edirne'de bir komiser, ayrıldığı eski eşi polis memuru Sevda Kuş'u göğsünden silahla vurarak katletti.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u polis lojmanlarının içinde göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Olayın ardından şüpheli komiserin, yalın ayak kaçtığı ve kısa sürede yakalandığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS MEMUR SEVDA KUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Polis memuru Sevda Kuş ise hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sevda Kuş’un 8 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.