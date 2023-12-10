Adıyaman'da katliam gibi kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

10 Aralık 2023 21:09 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 21:19

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Feci kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında yaşandı. Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden Mahmut Orman (70) yönetimindeki otomobil ile Hasan Kömür idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Korkunç kazada Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.