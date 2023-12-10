Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen minibüsten sağ çıkan olmadı

10 Aralık 2023 02:13 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 02:18

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tokat-Sivas karayolunda gece saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bir minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kimlik tespit çalışmaları sürüyor.