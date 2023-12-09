Sahnede feci kaza! Burak Dakak acılar içinde hastaneye kaldırıldı

9 Aralık 2023 13:40 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 13:40

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Birsen Altuntaş

‘Diriliş Ertuğrul’ , ‘Çukur’ , ‘Güzel Günler’ gibi birçok başarılı projede yer alan genç oyuncu Burak Dakak, tiyatro sahnesinde talihsiz bir olay yaşadı.

AYAK PARMAĞI ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 8 Aralık akşamı sergilenen Aydınlıkevler tiyatro oyununda yaşanan kaza nedeniyle oyun yarıda kesildi. Demet Akbağ ile aynı tiyatroda rol alan Burak Dakak’ın ayak parmağı çıktı. Acı içinde kıvranan oyuncu acilen hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası oyun yarım kaldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Burak Dakak’ın tedavi altına alındığı bilgisi edinildi.

DURUMU İYİ

Sahnede terlik giydiği anda Dakak’ın yere çarptığı ayak serçe parmağının başta kırıldığı düşünüldü ancak yapılan kontrollerde genç oyuncunun parmağında kırık değil, çıkık olduğu ortaya çıktı.

Durumu iyi olan Burak Dakak'ın hastaneden taburcu edileceği öğrenildi. Yarım kalan oyun ileriki günlerde sahnelenecek.

Seyircileri 1970'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyan 'Aydınlıkevler' adlı oyunda babaanne ile torunun hayatından ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatılıyor. Serdar Biliş’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya gibi oyuncular yer alıyor. Proje yapımcılığını ise ödüllü oyunlara imza atan Nisan Ceren Özerten üstleniyor.