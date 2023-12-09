Avukat Feyza Altun’dan açıklama: Polat çifti konuyu kapatmam için para teklif etti

9 Aralık 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 13:17

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla haklarında başlatılan soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Polat çiftini yakından takip eden Feyza Altun, ikilinin kendisine para teklif ettiğini açıkladı.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, avukat Feyza Altun’dan olayların ilk başladığı dönemlerde paylaşımlarını durdurmasını istedi. Altun’a para teklif ederek haklarında konuşmamasını isteyen Engin Polat’ın ayrıca ‘gelin, üretim tesislerimizi görün’ dediği de belirtildi.

"POLATGİLLER'DEN PARA TEKLİF EDİLDİ"

Aralarında yaşananları Halk TV’de çıktığı yayında anlatan Feyza Altun, şöyle konuştu:

“Polatgiller’den para teklif edildi, ‘Oluru nedir, yani ne istiyorsun ne yapalım’ diye soruldu. Bu arada ben fabrikaların olmadığını söylesin ben de konuyu kapatayım dedim. Söylemedi, ben de devam ettim.”

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltındı. Çift 5 Kasım’da cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu’nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Savcılık, Dilan-Engin Polat çiftine ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atadı.