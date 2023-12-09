Aleyna Tilki’nin ‘Benim ölmemi istiyorlar’ isyanına menajerinden cevap gecikmedi! Zehir zemberek sözler…

9 Aralık 2023 11:42 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:43

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Aleyna Tilki ile menajeri Haluk Şentürk birbirine girdi. İkili arasında yaşanan kavga, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

“ÖLMEMİ VE YOK OLMAMI İSTİYORLAR”

Dün yaptığı açıklamada sahnelere çıkışının engellendiğini belirten Aleyna Tilki, tacize uğradığı mekanlarda şarkı söylemeye zorlandığını belirtti. Sosyal medyadan sesi titreyerek bir video paylaşan Tilki, “Sektörü domine eden insanlar az sayıda. Bazıları işini mükemmel yapıyor, büyük bir bölümü ise omurgasız. Duygu diliyle konuşan insan yok. İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? İstiyorlar çünkü bunu. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar” ifadelerine yer verdi.

MANEJERİNDEN SERT SÖZLER

Aleyna Tilki’nin paylaşımına hayranlarından çok sayıda destek mesajı gelirken, menajeri Haluk Şentürk gazeteci Müge Dağıstanlı’ya konuştu ve Tilki’nin hedefinde bizzat kendisinin olduğunu belirtti.

Şentürk açıklamasında “Açıkça ve çekinmeden söylüyorum, Aleyna'nın sözlerinin hedefinde direkt ben varım. Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi başladı. Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum” şeklinde konuştu.

“ALEYNA KENDİ KENDİSİNİN KATİLİ”

Aleyna Tilki’nin önünü kesmeye çalışmadığını belirten Şentürk, işini bozmak için vakit harcamayacağını da söyledi. Genç şarkıcının kariyerini yönetemediğini belirten Şentürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Suçlama, küfür ve el hareketi cahilliğinden! Halbuki çok özel bir yetenek. Ama kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına, mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. Bu ülkenin yapısına saygı duyacak. Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!”

AÇIKLAMASINI YALANLADI

Bu açıklamaları cevapsız bırakmayan Aleyna Tilki, ise sosyal medya üzerinden Haluk Şentürk’ü yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hakkımda çıkan açıklamalar doğru değil. Hatta gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha… Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben o turnede olmak istediğimi, uçak masrafını düşürmek için ‘Uçak bana şart değil, zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum orada bir evde kalır trenle de konserime gider gelirim. Tren sahneden önce beni yormaz aksine bana ilham olur.’ dediğimi kendisi dahil herkes biliyor. Hatta orkestramı bile bu turneye göre tasarlamıştım. Kendileri de bu şekilde işlerini çok kolaylaştırdığımı söylediler.

Çok üzüldüm. Ben gazetenin üstünden yeri gelince ekmek yiyen, ülkede güvenlik problemim olsa da yaşıtlarım gibi yaşamı deneyimlemek için paylaşımlı öğrenci evlerinde kalan, son bir yılımı doğanın en bakir yerlerinde bazen babamla bazen arkadaşlarımla dağlarda kalarak geçirmiş, konforu gerçek şeylerde arayan bir kadınım. Zaten nasıl oldu da tüm sektör algı operasyonuyla beni benden tam tersi göstermişti hiç anlayamamıştım. Artık daha yeni bir versiyonumda olduğum için her şeyi anlıyorum ve tek değilim.

Ben yıllardır dünyanın her yerine gidip iki İngilizce üç tane de Türkçe albüm bitirdim. Henüz hiçbirini çıkartmadım. Çünkü sizin gibi acelelerim yok. Şarkılarım tüm otoritelerden daha büyük benim için çünkü onlar benim hikayem ve kalpten kalbe hepimizin yaşadığı hissettiği hikayeler… Onlar sizden korkamaz… Hepimiz o turnenin ve hatta çocukluğumdan beri sahnelerimin neden iptal olduğunu biliyor olacağız.”