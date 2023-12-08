Acun Ilıcalı 2024 Survivor yarışmacılarıyla video paylaştı! Kafa karıştıran ‘Turabi’ detayı…

8 Aralık 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:15

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Survivor 2024 için geri sayım başladı. All Star’daki yarışmacıları tek tek açıklayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor’ın 7. yarışmacısı olarak Turbo lakaplı Turabi Çamkıran’ın adını duyurmuştu.

“SAĞLIĞIM YETİŞMEYECEK” DEMİŞTİ

Daha önce üç kez Survivor’da yarışan ve iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer alamayacağını belirtmişti. Bastonlu halini paylaşan yarışmacı, fizik tedavi sürecinin devam ettiğini söylemişti.

Çamkıran, sosyal medyada yaptığı açıklamada ise “Maalesef Survivor All Star 2024'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım” ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI'NIN VİDEOSUNDAKİ 'TURABİ' SÜRPRİZİ

Yarışma merakla beklenirken, Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024 kadrosuyla buluştu. Videoda Turabi’nin yer alması ise kafaları karıştırdı. Ilıcalı’nın paylaşımında Turabi’nin “Survivor güzel bir yer de abi sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca başarılı ismin bastonlu hali de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sağlık sorunları devam eden Turabi Çamkıran’ın bu sezon yarışmada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

SURVIVOR 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı, 2024 Survivor All Star yarışmasını merak eden izleyenlere 16 ismi duyurmuştu. Ilıcalı’nın paylaştığı isimler şöyle;

Nihat Altınkaya

Nagihan Karadere

Ogeday Girişken

Aleyna Kalaycıoğlu

Sercan Yıldırım

Damla Can

Turabi Çamkıran

Poyraz Yiğit

Merve Aydın

Nefise Karatay

Doğukan Manço

Seda Ocak

Sahra Işık

Yasin Obuz

Gizem Memiç

Özgür Tetik