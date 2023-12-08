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    Acun Ilıcalı 2024 Survivor yarışmacılarıyla video paylaştı! Kafa karıştıran ‘Turabi’ detayı…

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Acun Ilıcalı, Survivor, All Star, Turabi

    Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All Star sezonuna katılamayacağını açıklamıştı. Yeni dönemde olamayacağını belirten Çamkıran’ın Acun Ilıcalı'nın paylaştığı videoda bulunması kafaları karıştırdı.

    Survivor 2024 için geri sayım başladı. All Star’daki yarışmacıları tek tek açıklayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor’ın 7. yarışmacısı olarak Turbo lakaplı Turabi Çamkıran’ın adını duyurmuştu. 

    “SAĞLIĞIM YETİŞMEYECEK” DEMİŞTİ

    Daha önce üç kez Survivor’da yarışan ve iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer alamayacağını belirtmişti. Bastonlu halini paylaşan yarışmacı, fizik tedavi sürecinin devam ettiğini söylemişti.

    Çamkıran, sosyal medyada yaptığı açıklamada ise “Maalesef Survivor All Star 2024'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım” ifadelerini kullanmıştı. 

    ACUN ILICALI'NIN VİDEOSUNDAKİ 'TURABİ' SÜRPRİZİ

    Yarışma merakla beklenirken, Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024 kadrosuyla buluştu. Videoda Turabi’nin yer alması ise kafaları karıştırdı. Ilıcalı’nın paylaşımında Turabi’nin “Survivor güzel bir yer de abi sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca başarılı ismin bastonlu hali de takipçilerinin gözünden kaçmadı. 

    Sağlık sorunları devam eden Turabi Çamkıran’ın bu sezon yarışmada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

    SURVIVOR 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Acun Ilıcalı, 2024 Survivor All Star yarışmasını merak eden izleyenlere 16 ismi duyurmuştu. Ilıcalı’nın paylaştığı isimler şöyle;

    Nihat Altınkaya
    Nagihan Karadere
    Ogeday Girişken
    Aleyna Kalaycıoğlu
    Sercan Yıldırım
    Damla Can
    Turabi Çamkıran
    Poyraz Yiğit
    Merve Aydın
    Nefise Karatay
    Doğukan Manço
    Seda Ocak
    Sahra Işık
    Yasin Obuz
    Gizem Memiç
    Özgür Tetik

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