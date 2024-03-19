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Korkutan depremler peş peşe geldi! Malatya, Balıkesir, Adıyaman...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Korkutan depremler peş peşe geldi! Malatya, Balıkesir, Adıyaman...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya, Balıkesir ve Adıyaman'da yürekler ağza geldi. AFAD, Malatya ve Balıkesir'deki depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı. Hemen ardından Adıyaman sallandı. Sarsıntıdan 5 saniye önce vatandaşların telefonuna 'Adıyaman'da son dakika deprem' uyarısı geldi. İşte

Korkutan depremler peş peşe geldi. Türkiye beşik gibi sallandı, Malatya, Balıkesir ve Adıyaman'da deprem oldu. işte ilk veriler... 

MALATYA'DA YÜREKLER AĞZA GELDİ

Malatya'da saat 07.03 sularında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Yeşilyurt merkezli depremin yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. 

ADIYAMAN'DA DEPREMDEN 5 SANİYE ÖNCE TELEFONLARA UYARI GELDİ

Hemen ardından Adıyaman sallandı. Sarsıntıdan 5 saniye önce vatandaşların telefonlarına  'Adıyaman'da son dakika deprem' uyarısı geldi. AFAD'dan gelen açıklamada Çelikhan merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu. Saat 07.26'da meydana gelen sarsıntı yerin 6 kilometre derinliğinde yaşandı. 

BALIKESİR 3,8 İLE SALLANDI

Son olarak Balıkesir'de deprem oldu. AFAD, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 07.43 sularında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölge halkı paniğe kapıldı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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