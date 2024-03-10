AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem: İşte ilk veriler...

Merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı.

AFAD, Antalya'nın Demre ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.55'te gerçekleşti. Depremin derinliği 35.12 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.87 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem 26.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Antalya'da meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında şunları söyledi:

"Antalya, Demre’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

DEMRE KAYMAKAMI: ŞU ANA KADAR İHBAR GELMEDİ

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu ise AFAD başta olmak üzere ekiplerin bölgede taramalarını sürdüğünü söyledi.

Şu an için herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirten Şatıroğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 112 Çağrı Merkezimize depremle ilgili şu ana kadar bir ihbar gelmedi. Depremi biz de hissettik ancak yıkıcı bir etkisi yoktu. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.