Adliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yalova Adliyesi'nden çıkan 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken 9 kişi de gözaltına aldı.
Yalova Adliyesi'nde görülen bir davadan çıkan 2 grup adliye otoparkının bulunduğu bölgede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarına sarıldı.
2 KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Yaşanan kavgada O.K. (29) ve C.O (40) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı adliyede görev yapan polis ekipleri havaya ateş ederek ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
9 KİŞİ GÖZALTINDA
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kavgaya karıştığı öğrenilen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı