Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var

Adliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var
Silahlı Kavga, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova Adliyesi'nden çıkan 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken 9 kişi de gözaltına aldı.

Yalova Adliyesi'nde görülen bir davadan çıkan 2 grup adliye otoparkının bulunduğu bölgede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarına sarıldı.

2 KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Yaşanan kavgada O.K. (29) ve C.O (40) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı adliyede görev yapan polis ekipleri havaya ateş ederek ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kavgaya karıştığı öğrenilen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mustafa Sarıgül 'Son kez konuşuyorum" dedi ve paylaştı: İhaneti yapanlar cezasını çekecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı - GündemEsnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndüKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı! - GündemKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı!Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kurulan tezgaha akıl sır ermez - GündemBazada bulunan cesedin sırrı çözüldüKocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı - GündemKocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti - Gündem75 yaşındaki tacizci adamın pes dedirten savunmasıBergama'daki yangına müdahale için gittiği bölgede kaza geçiren Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu - GündemOrman İşletme Müdürü Bergama'da şehit oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...