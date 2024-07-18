Yeniden Refah'ta bir istifa daha! "Zıkkım yesinler, gebersinler" sözü sonları oldu

Geçtiğimiz hafta art arda istifaların yaşandığı Yeniden Refah Partisi'nde bu kez de Sivas Merkez İlçe Başkanı Bekir Bozkaya ve 220 üye istifa etti. Bozkaya, "İl Başkanı Fatih Kalkan'a tepki olarak istifa ediyoruz. Seçim günü sandık görevlilerine iftar yemeğini göndermediği gibi bir de üstüne sandık görevlilerine 'Zıkkım yesinler, gebersinler' sözünün çok büyük etkisi olmuştur." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nde art arda istifalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini 'şuursuzluk" olarak niteleyip Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti. Şen gerekçesinde "Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum" demişti.

220 ÜYE BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

Önceki gün de Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, partisinden ve üyelikten istifa ettiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Bekir Bozkaya, kendisi ve 220 üyenin partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Bozkaya paylaşımında, “Yeniden Refah Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi sayın halkımıza saygıyla duyurmaktayım. Sürdürmekte olduğum görevimden seçim süreci boyunca desteklerimi hiçbir zaman eksik etmediğim İl Başkanı Fatih Kalkan'ın süreç boyunca takındığı tavır ve hareketler, aynı zamanda ilimizde oy kaybına zarar vereceği baştan beri belli olduğu halde aday olarak çıkmasıdır. Aynı zamanda kendi hegemonyasını sürdürebilmek için kendinden daha çok çevresi, gücü olan insanları partiye kazandırmamak adına kısır döngü içerisinde kendi varlığını sürdürebilmek için kişileri partimizden uzaklaştırmasıdır" dedi.

"İL BAŞKANINA TEPKİ OLARAK İSTİFA EDİYORUZ"

Bozkaya, istifalarında seçim günü il başkanının sandık görevlilerine yönelik sözlerinin etkili olduğunu ifade ederek, “Bu süreç içerisinde merkez ilçe başkanı olarak, partimize kazandırmış olduğum 220 kişi de benimle birlikte İl Başkanı Fatih Kalkan'a tepki olarak partimizdeki görevlerinden istifa etmektedirler. Yönetimin istifasında, seçim günü parti binasında sonuçları beklerken sandık görevlilerine iftar yemeğini göndermediği gibi bir de üstüne sandık görevlilerine 'Zıkkım yesinler, gebersinler' sözünün çok büyük etkisi olmuştur. Seçim günü sandık görevlilerine iftar yemeğinin verilmemesinden dolayı yaklaşık 400 sandık görevlisi de istifa etmişlerdir. Bu süreçte en azından çıkıp özür dileme inceliğinde bile bulunmayan bir il başkanının kadrosunda çalışmamız mümkün değildir. Saygıdeğer hemşehrilerimize hizmet etmek boynumuzun borcu olup, hizmet etmeye her zaman devam edeceğime kıymetli halkımızın huzurunda söz vermekteyim” diye konuştu.