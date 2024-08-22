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AFAD ve ekipler teyakkuzda! Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye'ye dayandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan orman yangını Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede hazır bekliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yakarken, bu kez alevler sınır ötesinden tehdit ediyor. Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan orman yangını Edirne'ye doğru ilerliyor. Yangına karşı AFAD ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

BULGARİSTAN SINIRINDAKİ YANGIN EDİRNE'YE DAYANDI

Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ormanlık alanda ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyutlara ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyü sınırlarına kadar ulaştı.

AFAD ve ekipler teyakkuzda! Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye'ye dayandı - 1. Resim

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Köyde yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Edirne'den çok sayıda ekip sevk edildi. Bulgaristan tarafındaki itfaiye ekipleri sınır tellerinin olduğu alanda söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının köye ulaşmaması için tedbir alan Orman İşletme, AFAD ve itfaiye ekipleri sınır hattında hazır bekliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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