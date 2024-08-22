Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD duyurdu, işte ilk veriler

Son deprem haberi Adıyaman'dan geldi. AFAD Sincin merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verilerini internet sitesi üzerinden açıkladı.

Muğla'da şiddetli deprem! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Muğla'da şiddetli deprem! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Muğla'nın Datça ilçesinde saat 03:26'da kaydedilen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Adıyaman sallandı. AFAD ilk verileri açıkladı.

ADIYAMAN 3,3 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sincin merkezli depremin büyüklüğü 3,3 kayıtlara geçti.

Saat 05.19'da meydana gelen sarsıntının derinliği ise 12.52 kilometre olarak belirlendi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.