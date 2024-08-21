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Ege Denizi'ndeki deprem Çanakkale Ayvacık açıklarında da hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;ndeki deprem Çanakkale Ayvacık açıklarında da hissedildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,9 olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, depremin Çanakkale Ayvacık'ta da hissedildiği belirtildi.

Deprem haberi bu kez Ege Denizi'nden geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale Ayvacık açıklarının da Ege Denizi'ndeki depremden etkilendiği vurgulandı.

Ege Denizi'ndeki deprem Çanakkale Ayvacık açıklarında da hissedildi - 1. Resim

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,9

AFAD, Ege Denizi'ndeki depremin büyülüğünün 3,9 olduğunu duyurdu. Resmi X hesabından yapılan açıklamada, depremin derinliğinin ise 33.84 kilometre olduğu ifade edildi. Deprem haberleri Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Ege Denizi'ndeki deprem Çanakkale Ayvacık açıklarında da hissedildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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