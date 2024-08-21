Elazığ'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. Birçok yerde hissedilen sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapıldı, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gece boyu süren artçı sarsıntıların ardından bir deprem de Elazığ'da kaydedildi.

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ELAZIĞ 3,9 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi saat 05:15 sularında meydana gelen Palu merkezli depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen şiddetli deprem birçok yerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.