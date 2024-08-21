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Elazığ'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. Birçok yerde hissedilen sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapıldı, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gece boyu süren artçı sarsıntıların ardından bir deprem de Elazığ'da kaydedildi.

ELAZIĞ 3,9 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi saat 05:15 sularında meydana gelen Palu merkezli depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Yerin 5 kilometre  altında gerçekleşen şiddetli deprem birçok yerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Elazığ'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler... - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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