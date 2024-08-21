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Kahramanmaraş gece yarısı beşik gibi sallandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahramanmaraş gece yarısı beşik gibi sallandı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta gece boyu artçı depremlerle sarsıldı. Son deprem az önce yaşandı, işte ilk veriler ve son durum...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir buçuk sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurtta aynı korku sürüyor...  Deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş sallandı, AFAD peş peşe gelen depremlere ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

KAHRAMANMARAŞ BEŞİK GİBİ

Kahramanmaraş'ta artçı depremlerin merkez üssü Göksun ilçesi oldu. Saat 00:11, 02:21 02:56 ve 04:10'da meydana gelen sarsıntılar yürekleri ağza getirdi. Son depremin büyüklüğü 3,1 olarak duyuruldu. Yerin 3,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedilirken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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