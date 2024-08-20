Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Depremin, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 153.91 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'ndeki depremin 3,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Ege'deki depremin derinliğinin ise 14.67 kilometre olduğu açıklandı.