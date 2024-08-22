Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla'da şiddetli deprem! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Muğla'da şiddetli deprem! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da şiddetli deprem! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor, Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son deprem Muğla'da kaydedildi. Birçok yerde hissedilen sarsıntı sonra AFAD'dan açıklama geldi, işte veriler...

 Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son olarak Muğla sallandı. AFAD, Datça merkezli depremi son dakika olarak duyurdu. 

MUĞLA 4,1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.19 sıralarında yaşanan sarsıntının derinliği 22.69 km olarak kaydedildi. Deprem birçok yerde kuvvetli bir şekilde hissedilirken bölge halkı büyük korku yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdıRize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da yangın paniği! 4 katlı binada gece yarısı yandı - Gündemİstanbul'da yangın paniği! 4 katlı binada gece yarısı yandıRize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemRize'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varCHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş, durum çok kötü - GündemCHP'li belediyelerden Özel'e yoğun baskı!Manisa'daki skandal görüntülere AK Parti'den kınama! Kadına şiddet kabul edilemez - GündemManisa'daki skandal görüntülere AK Parti'den kınama!Bakan Tekin'den öğretmenlere müjde! Atamalar gerçekleşecek - Gündem"Atamalar gerçekleşecek"İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - GündemÖlü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...