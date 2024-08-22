Muğla'da şiddetli deprem! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor, Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son deprem Muğla'da kaydedildi. Birçok yerde hissedilen sarsıntı sonra AFAD'dan açıklama geldi, işte veriler...

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem oldu

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem oldu

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son olarak Muğla sallandı. AFAD, Datça merkezli depremi son dakika olarak duyurdu.

MUĞLA 4,1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.19 sıralarında yaşanan sarsıntının derinliği 22.69 km olarak kaydedildi. Deprem birçok yerde kuvvetli bir şekilde hissedilirken bölge halkı büyük korku yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.