Ege Denizi Girit Adası'ndaki deprem Muğla'nın Datça ilçesini salladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssünün Girit Adası olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin Muğla'da da hissedildiği açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu ifade edildi.
Ege Denizi'ndeki Girit adası merkezli depremin Muğla'nın Datça ilçesine 234 kilometre mesafede gerçekleştiği açıklandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen depremin Ege Denizi'nde 8,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi