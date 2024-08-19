Ege Denizi Girit Adası'ndaki deprem Muğla'nın Datça ilçesini salladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Ağustos 2024 08:47 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 09:11 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssünün Girit Adası olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi.