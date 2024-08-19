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Ege Denizi Girit Adası'ndaki deprem Muğla'nın Datça ilçesini salladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ege Denizi Girit Adası&#039;ndaki deprem Muğla&#039;nın Datça ilçesini salladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssünün Girit Adası olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin Muğla'da da hissedildiği açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu ifade edildi.

Ege Denizi Girit Adası'ndaki deprem Muğla'nın Datça ilçesini salladı - 1. Resim

Ege Denizi'ndeki Girit adası merkezli depremin Muğla'nın Datça ilçesine 234 kilometre mesafede gerçekleştiği açıklandı.

Ege Denizi Girit Adası'ndaki deprem Muğla'nın Datça ilçesini salladı - 2. Resim

Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen depremin Ege Denizi'nde 8,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ege Denizi Girit Adası'ndaki deprem Muğla'nın Datça ilçesini salladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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