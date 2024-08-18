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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

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Bingöl&#039;de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 21:15'te yaşanan deprem yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme yönelik verileri açıkladı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Erzincan'ın Tercan ilçesinde korkutan bir deprem meyana geldi.

Erzincan'da korkutan deprem! İlk veriler geldi - 1. Resim

BİNGÖL 4.1 İLE SALLANDI

AFAD, Bingöl'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklanan verilere göre depremin merkez üssünün Karlıova ilçesi olduğu ifade edildi.

Yerel saat ile 21:15'te yaşanan deprem yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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