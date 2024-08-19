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İzmir'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi İzmir'den geldi. Gece yarısı meydana gelen sarsıntı sonrası Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor.

Dün akşam Bingöl'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa İzmir sallandı. Deprem sonrası ilk veriler açıklandı, işte son durum...

İzmir'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler... - 1. Resim

İZMİR DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, merkez üssü Torbalı olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak kayıtlara geçti. Saat 04.32 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 8 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

İzmir'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler... - 2. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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