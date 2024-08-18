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Bu acı 25 yıldır dinmiyor! Gölcük depreminin üstünden çeyrek asır geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu acı 25 yıldır dinmiyor! Gölcük depreminin üstünden çeyrek asır geçti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çeyrek asır geçti ancak on binlerce cana mal olan Marmara depreminin yüreklerdeki acısı bitmedi. 03.02’de yine şehitlikler doldu, dualar edildi.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler, Marmara Bölgesi’nin çeşitli şehirlerinde yâd edildi. 

Sakarya Demokrasi Meydanı’ndaki törende saatler depremin meydana geldiği anı gösteren 03.02’yi gösterdiğinde eller semaya açıldı ve depremde hayatlarını kaybedenler için dualar edildi. Sakarya’da Serdivan Belediyesi de Serdivan Deprem Şehitliği’nde anma programı düzenledi.

Bu acı 25 yıldır dinmiyor! Gölcük depreminin üstünden çeyrek asır geçti - 1. ResimKur’ân-ı kerim tilaveti ile başlayan programda deprem şehitleri mezarları başında ziyaret edilerek yâd edildi. Depremde iki çocuğunu kaybeden Semra Yaman, ağustos ayının gelmesini hiç istemediğini belirterek, acılarının 25 yıldan beri taze olduğunu söyledi. 63 yaşındaki Yaman “O gece kıyamet kopuyor sandım. Depremde bir çocuğum göğsümde emzirdiğim sırada, diğeri babasının yanında vefat etti. Kâbus gibiydi. 25 sene geçti, hâlâ rüyalarımızda ve hâlâ bizimle. Allah tekrar yaşatmasın” diye konuştu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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