Bakan Kurum'dan depremzedelere konut müjdesi: Hatay için tarih verdi

Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin gelişmeleri paylaştı. Kurum, Malatya Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki projenin ilk etap ihalesinin 30 Ağustos'a kadar tamamlanacağını açıkladı. Hatay için eylül ayını işaret eden Kurum, 12 bin 259 yeni konutun teslim edileceğini duyurup İskenderun Sahil Projesi için müjdeyi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Afet bölgesinden ayrılmayan Bakan Kurum, son gelişmeleri basın aracılığıyla duyurdu.

Bakan Kurum, dün bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere geldiği Malatya'da, hak sahibi vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla rezerv alan ve projeleri inceleyen Kurum, Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapılacak projenin ilk etap ihalesinin 30 Ağustos'a kadar tamamlanacağını belirtti.

"ESKİSİNDEN DAHA DEĞERLİ OLACAK"

Bölgede yapılacak konut projeleri hakkında depremzedelere bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

AFAD'da hak sahibi olanlara AFAD'dan, olmayanlara da proje sınırları içerisinde kentsel dönüşümden hak sahibi yapıyoruz. Bizim için (yıkılan yerinde) şehre yapmak, burada yapmaktan daha kolay ama burada bu projeleri yapmazsak eğer o şehirdeki canlılık, ticaret, ekonomi devam etmez.

Bunu burada tek başına bir müteahhittin, yerel bina sahiplerinin yapması mümkün değil. Böyle bir bütüncül alanı biz inşallah otoparkıyla, yeşil alanıyla çocuk oyunu alanıyla buradaki sosyal donatılarıyla yapıyor olacağız. Hemen yanındaki rezerv alanlarla birlikte burası bütünleştiği zaman şehrin en önemli en değerli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bittiği zaman emin olun eskisinden daha değerli olacak.

2025 YILINDA HER ŞEY TAMAM

Hatay'da bir dizi ziyarette bulunan Kurum burada konuş çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Söz verdikleri gibi vatandaşları bir an bile yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut 296 bin 755'e ulaşmıştır. Hamdolsun şu ana kadar 76 bin konutumuzu bitirip İskenderun'da, Hatay'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımıza teslim ettik. 45 gün içinde 21 bin konutumuzun yeniden inşa sürecini başlattık, ihalelerimizi yaptık. Eylül ayında 24 bin konutu daha bitirip teslim sayımızı inşallah 100 bine ulaştırmış olacağız.

Dün de 17 Ağustos'un 25'inci yılında 11 ilimize yayılan tam 25 bin 1 konutumuzun temellerini attık ve süratle hareket edip vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz ve inşallah 2025 yılı geldiğinde depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, bereketli iş yerlerine kavuştuğu günlere inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz.

HATAY İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Kurum, Hatay'da yapılan konut çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

Hatay'ımızda 11 bin 366 yuvamızı bugüne kadar teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın inşallah teşrifleriyle eylül ayında hep birlikte 12 bin 259 yeni konutumuzu daha Hatay özelinde teslim etmiş olacağız ve inşallah teslim edilen konut sayımızı inşallah eylül itibarıyla 23 bin 625'e ulaştırmış olacağız.

ASİ NEHRİ KIYISINDAKİ ÇALIŞMALAR

Kurum, Asi Nehri'nin doğu ve batısına yeni yeşil alanlar ve yürüyüş yolları kazandırılacağını, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda yaptıkları yeni planlamayı çok önemsediklerini söyledi.

Kurum, nehrin batısında da çalışmaları süratle devam ettirdiklerini belirterek, "Büyük yıkıma uğrayan Asi Nehri'nin çevresinde kalan bölgede caddelerimizi, sokaklarımızı inşallah eski tarihi hüviyetine ve silüetine kavuşturuyor olacağız." dedi.

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İSKENDERUN SAHİL PROJESİ

Kurum, İskenderun ilçesi sahilinde depremden sonra 80 santimetreye kadar çökme yaşandığını anımsattı.

Bölgede çalışma yürüttüklerini aktaran Kurum, şunları anlattı:

Ulaştırma Bakanlığımız deniz dibindeki tahkimatı gerçekleştirdi. Ancak sahilimizde İskenderun güzelliğini yansıtacak ve vatandaşımızın sahille, denizle birleşmesini sağlayacak bir projeyi de inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Bugün bu müjdeyi de tüm Hatay'a, İskenderun'a vermek istiyorum.

PROJE HIZLANACAK

Biz sahilimizi korumak, oradaki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak, ağaçlarımızı, doğal yapıyı korumak suretiyle İskenderun Sahil Projemizi inşallah hızlandıracağız ve bu projemizle hem sahil ile şehir arasındaki güvenliği sağlamış olacağız hem de denizden buradaki doğal güzelliklerden tüm Hatay'ın istifade etmesine imkan vermiş olacağız. Bu proje kapsamında burada tescilli olmayan ama yıllardır gölgesinde oturduğumuz, serinlediğimiz ağaçlarımızı, oradaki bitkisel dokuyu da koruyarak gelecek nesillere inşallah aktarıyor olacağız.