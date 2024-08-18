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Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Felaketi yaşayan Türkiye genelinde 3 yangın kontrol altına alınırken 5 noktada alevlerin enerjisi düşürüldü. Alevler ormanları küle çevirirken acı manzaralar dron ile görüntülendi. 

Türkiye günlerdir yangın felaketiyle mücadele ediyor. Çok sayıda noktada çıkan yangınlarda binlerce dönüm alan küle dönerken bazı evler ve iş yerleri de alevlere teslim oldu. 

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 1. Resim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı son açıklamada yurt genelinde 5 yangının devam ettiğini açıklayıp şu ifadeleri kaydetti: 

İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı. Aydın, Manisa-Gördes, Karabük-Ovacık ve Uşak-Eşme'deki yangınların direnç azaldı. 

Felaketin söndüğü yerlerde ise geriye kalan manzaralar yürekleri sızlattı. 

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 2. Resim

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.
 
Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 3. Resim
 

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti.

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 4. Resim

Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 5. Resim

Öte yandan, yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını 45'inci saatte devam ederken ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 6. Resim

Geçtiğimiz Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı.

Yangının ilk 24 saatinde alevler birçok mahallede etkili olurken önüne geleni yaktı. Alevler Alhisar, Hışımlar, Güre, Örentaht, Örmepınar, Altıntaş mahallelerindeki ormanlık alanlarda etkili oldu.

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 7. Resim

Yangının üçüncü gününde ise yangının etkisini yitirdiği görünürken, tütme olan bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 8. Resim

Yangının yeniden alevlenmesinin önüne geçilmesi için hava araçları ile soğutma ve söndürme çalışması gerçekleştiriliyor. Yangının 45'inci saatinde ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar - 9. Resim

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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