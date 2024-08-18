Alevler yeşili gri yaptı... Felaketten geriye kalan acı manzaralar

Türkiye günlerdir yangın felaketiyle mücadele ediyor. Çok sayıda noktada çıkan yangınlarda binlerce dönüm alan küle dönerken bazı evler ve iş yerleri de alevlere teslim oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı son açıklamada yurt genelinde 5 yangının devam ettiğini açıklayıp şu ifadeleri kaydetti:

İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı. Aydın, Manisa-Gördes, Karabük-Ovacık ve Uşak-Eşme'deki yangınların direnç azaldı.

Felaketin söndüğü yerlerde ise geriye kalan manzaralar yürekleri sızlattı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.