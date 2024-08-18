Türkiye kabusu yaşıyor! İşte yangınlarda son durum...

Türkiye son 5 gündür yangın felaketiyle mücadele ediyor. Başta İzmir olmak üzere 4 il alevlere teslim oldu. İzmir'de Karşıyaka, Menderes ve Urla ilçelerindeki yangına müdahale sürerken Vali Elban Urla yangınının elektrik hattından çıktığını söyledi. Manisa, Aydın ve Bolu'daki yangınlara ise müdahale sabahın ilk ışıklarında başladı. İşte yangın bölgelerinde son durum...

Canlı Anlatım Özeti YANGIN BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

YANGINA MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İZMİR'İN 3 İLÇESİNDE ALEVLER DURDURULAMIYOR

VALİ YANGININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

GÖRDES 80 SAATTİR YANIYOR

HELİKOPTER SAYISI ARTIRILDI

BOLU'DA YANGIN SAYISI 3'E İNDİ

18.08.2024 09:41

🔴 YANGIN BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

Ekipler yangınlara soluksuz müdahale ederken felaketi yaşayan illerde meteorolojik gelişmeler merakla takip ediliyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Ege Bölgesi'nde normalde hakim rüzgar karayeldir, denizden eser, nemli eser ancak bu yıl sıklıkla poyraz yönünden kuvvetli esiyor. İstanbul'da estiği zaman poyraz nemli hava getirir ama Ege'de olduğu zaman karadan estiği için havayı kurutur. Ve yaklaşık 5 gündür de hamleleri 50 km'yi buluyor saatTeki hızı..." ifadelerini kullandı.

Pazar günü rüzgarın artık yön değiştirdiğini ve karayele döndüğünü belirten Çalışan, "Ege Bölgesi'nde İzmir tarafında yönü değişecektir, hızında düşüş var, öğle saatlerinde özellikle saat 2 ile akşam 7 arasında yine 35 km hızla esebilecek ama geçtiğimiz günler kadar şiddeti yüksek değil. Pazartesi ve salı günü rüzgar hafif zayıf diyebiliriz. Ege genelinde karayel yani nemli esecek. Çarşamba ve perşembe ise öğle saatlerinde 30 km'ye çıkacak ama çok kuvvetli değil, bu yeni haftada Ege çoğunlukla nemli olacak. Bolu, Karadeniz'in daha iç kesimlerinde kaldığı için orada rüzgarlar kuru esiyor. O bölgede de rüzgarın hızında azalma olacak aynen Ege Bölgesi'nde olduğu gibi..." değerlendirmesinde bulundu.

18.08.2024 09:32

🔴 YANGINA MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınlara müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde:

Gecenin karanlığından, günün ilk ışıklarına...

Yangının başladığı andan itibaren #OrmanınKahramanları cansiparane bir mücadele veriyor.

Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız devam ediyor.

18.08.2024 09:00

🔴 İZMİR'İN 3 İLÇESİNDE ALEVLER DURDURULAMIYOR

İzmir’in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde devam eden orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı.

Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda iş yerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.

18.08.2024 06:07

🔴 VALİ YANGININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

18.08.2024 05:30

🔴 GÖRDES 80 SAATTİR YANIYOR

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli'nin 4 Mahallesini de etkileyen yangın 80 saattir devam ediyor.

18.08.2024 05:10

🔴 HELİKOPTER SAYISI ARTIRILDI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

18.08.2024 05:00

🔴 BOLU'DA YANGIN SAYISI 3'E İNDİ

Bolu'nun Göynük ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.

Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi.

4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısı 3'e indirildi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. Yangının devam ettiği Göynük ilçesinde ekiplerin dik yamaçlardaki zorlu mücadelesi sürüyor.

Yer: Türkiye