Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik “Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi”ni hayata geçirdi. "Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi" kapsamında vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 5’ini peşin ödeyerek yeni evleri için ilk adımı atabilecek. Peki, Emlak Konut "İlk Adım Ödeme Sistemi" nedir?

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Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi, İstanbul’daki dört konut projesinde ev almak isteyenlere yüzde 5 peşinat ve 120 aya kadar vade sunan, TÜFE endeksli bir satış modelidir. Altı aylık dönemlerde gerçekleştirilecek TÜFE güncellemelerinde uygulanacak oran, azami yüzde 18 ile sınırlandırılacak. Aylık taksitler 55 bin TL’den başlıyor. İlk taksit ödemeleri Ocak 2027’de başlayacak.

İLK ADIM ÖDEME SİSTEMİ HANGİ İLÇELER İÇİN?

"Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi"; İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Emlak Konut Gölyaka Evleri, Arnavutköy’deki Yenişehir Gardenya Evleri ile Esenler’deki Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe projelerini kapsıyor.

Emlak Konut "İlk Adım Ödeme Sistemi" nedir? 55 bin TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı

KAMPANYANIN SON GÜNÜ

31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dört yeni proje arasından kendilerine uygun konutu seçerek ev sahibi olabilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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