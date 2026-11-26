Adana'da evde ölü bulunan 48 yaşındaki Musa Soyarslan'ın ilk otopsi sonuçları kan dondurdu. Soyarslan'ın kafasında birkaç yerde bıçak kesisi, çene altında cam kesisi ve yüzünde morluklar tespit edilirken, öldükten sonra banyo yaptırıldığı ortaya çıktı. Soyarslan’ın şüpheli kardeşi tutuklandı.

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

İddiaya göre, akşam saatlerinde eve gelen H.S. (35), ağabeyi Musa Soyarslan'ı (48) yerde hareketsiz yatarken buldu. H.S.’nin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Soyarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soyarslan'ın kardeşi H.S. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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BIÇAK, CAM KESİSİ, MORLUKLAR

Soyarslan'ın cenazesi, Tufanbeyli'de defnedilirken, ilk otopside çıkanlar ise tüyler ürpertti. Yapılan ilk otopside Musa Soyarslan'ın kafasında birkaç yerde bıçak kesisi, çene altında cam kesisi ve yüzünde morluklar tespit edildi.

Musa Soyarslan

ÖLÜYE BANYO YAPTIRILMIŞ

Yapılan incelemede Musa Soyarslan'ın öldükten sonra banyo yaptırıldığı da belirlendi.

“İNTİHAR” DEDİ

Gözaltındaki H.S., izlerin sorulmasına karşı ifadesinde, ağabeyinin intihar ettiğini söyledi. H.S., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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