Teknoloji dünyası, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ardından şirketin tepe yönetimindeki ikinci bir çıkar çatışması ve ulusal güvenlik skandalıyla çalkalanıyor. The Wall Street Journal'ın (WSJ) ortaya çıkardığı bilgilere göre Nvidia'nın eski küresel satış şefi Jay Puri, Çin'e yasa dışı çip kaçırma soruşturmasının merkezindeki Super Micro'nun üst düzey yöneticisi Cenly Chen ile yıllarca süren ilişkisinin ardından evlendi.

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Yapay zeka çip pazarının hakimi Nvidia, CEO Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir yöneticiyle yaşadığı ilişki skandalının yankıları sürerken yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Huang'ın uzun yıllar sağ kolu olarak görev yapan eski küresel satış şefi 72 yaşındaki Jay Puri, şirketlerin yoğun çip tedarik trafiği yürüttüğü dönemde sunucu üreticisi Super Micro Computer yöneticisi 50 yaşındaki Cenly Chen ile romantik ilişki yaşadı.

İkilinin bu yıl 7 Mart'ta Kaliforniya'da evlendiği ortaya çıktı.

İlişkinin sürdüğü dönemde Puri, Nvidia'nın en yeni çiplerinin müşterilere tahsis edilmesinden sorumlu küresel satış ekibini yönetiyordu. Chen ise Super Micro'nun büyümeden sorumlu başkanı olarak şirketin en büyük müşterilerinden bazılarıyla ilgileniyordu.

Her iki şirketin mevcut ve eski çalışanlarına göre Chen, Nvidia'dan çip tedarik edilmesi konusunda önemli bir irtibat noktasıydı.

Nvidia'da ikinci Jensen Huang vakası! Eski satış şefi de Çin kıskacında yakalandı: FBI devreye girdi

DÜĞÜNDEN 12 GÜN SONRA İDDİANAME AÇIKLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, 19 Mart'ta Super Micro'nun kurucu ortaklarından biri, bir satış müdürü ve üçüncü taraf bir aracı hakkındaki suçlamaları kamuoyuna açıkladı.

İddianamede söz konusu kişilerin, yüksek performanslı Nvidia çipleriyle donatılmış en az 510 milyon dolar değerindeki sunucuyu Çin'e kaçırmak için komplo kurdukları öne sürüldü.

Nvidia'da ikinci Jensen Huang vakası! Eski satış şefi de Çin kıskacında yakalandı: FBI devreye girdi

FBI CHEN HAKKINDA DA BİLGİ TOPLADI

FBI ajanlarının kısa süre önce Super Micro'yu yakından tanıyan bir kişiyle görüşerek aralarında Chen'in de bulunduğu üst düzey yöneticiler hakkında bilgi talep ettiği öğrenildi.

İddianamede adı geçmeyen Chen, federal kolluk kuvvetlerinin kendisiyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Davanın sanıkları arasında yer almayan Super Micro ise söz konusu kaçakçılık planının mağduru olduğunu savundu.

"KİŞİSEL İLİŞKİLERE BEL BAĞLAMADIM"

Özel hayatının mesleki faaliyetleriyle bir ilgisi olmadığını savunan Chen, The Wall Street Journal'a gönderdiği e-postada, "Mesleki kazanım için hiçbir zaman kişisel ilişkilere bel bağlamak zorunda kalmadım. Super Micro'nun müşterileriyle ilgileniyordum ve satın aldıkları çiplere müşteri karar veriyordu. Çiplerin seçimi veya tedariki süreçlerinde yer almadım." dedi.

Puri ve Nvidia ise gazetenin yorum taleplerine cevap vermedi.

İKİ ŞİRKETTE DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Chen, Nvidia'nın mart ayında düzenlenen yıllık konferansından birkaç hafta sonra Super Micro'dan ayrılarak bulut hizmetleri şirketi ChronoScale'in CEO'su oldu.

Puri ise temmuz ayında küresel satış başkanlığı görevinden ayrıldığını ancak Nvidia'da kıdemli danışman olarak çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

JENSEN HUANG DA BENZER BİR SKANDALLA SARSILMIŞTI

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın da şirketin müşterilerinden Megaspeed International'ın eski yöneticisi Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Bazı ABD'li yetkililerin Çin istihbaratıyla çalıştığından şüphelendiği Alice Huang'ın Megaspeed'deki görevinden ayrıldığı öğrenilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Nvidia'dan istifa eden Jensen Huang, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesi ve ABD'li yetkililerin ulusal güvenlik riski oluşturmadığını bildirmesinin ardından bu hafta görevine geri dönmüştü.

The Wall Street Journal'a göre hem Megaspeed hem de Super Micro, Çin'e çip kaçakçılığı iddiaları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığının soruşturması altında bulunuyor.

PENTAGON HUANG'I GERİ GETİRMEK İÇİN PLAN HAZIRLADI

Öte yandan The Washington Post'un haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve yardımcısı Steve Feinberg, Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğu görevine dönmesini sağlamak için 1950 yılında yürürlüğe giren Savunma Üretim Yasası'nı kullanmayı değerlendirdi.

Soğuk Savaş döneminden kalma yasa kapsamında Nvidia'nın üretiminin bir bölümünün askeri siparişlere yönlendirilerek şirketin ticari faaliyetleri ve kârı üzerinden yönetim kuruluna baskı yapılmasının tartışıldığı öne sürüldü.

Pentagon ise söz konusu görüşmelerin gerçekleşmediğini ve üst düzey yöneticileri tarafından böyle bir teklif sunulmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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