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Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem oldu

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Kahramanmaraş&#039;ta korkutan bir deprem oldu

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta Küçükçamurlu-Göksün merkezli 3,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 18.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 3,7 kilometre derinliğinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş Küçükçamurlu-Göksün merkezli  korkutan bir deprem oldu. Kandilli rasathanesi son dakika deprem verilerini açıkladı. 

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KAHRAMANMARAŞ 3,3 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta Küçükçamurlu-Göksün merkezli 3,3 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 18.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 3,7 kilometre derinliğinde hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli bir paniğe kapılsa da, olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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