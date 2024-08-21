İsrail BM'ye ait okula bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ver yaralı var

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yıkılmadık yer bırakmayarak 10 binlerce masum Filistinliyi katleden işgalci İsrail, yine BM'ye ait sivillerin sığında bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 2 Filistinli hayatını kaybederken, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan işgal güçlerinin Han Yunus'a yönelik saldırılarında son birkaç saat içerisinde en az 13 Filistinli can verdi.

Gazze'de 320 gündür soykırım gerçekleştiren, attığı bombalarla 10 binlerce masum Filistinli sivili canından eden işgalci İsrail güçleri yine saldırarak bölgede dehşeti yaşattı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gazze Şehri'nin batısında yer alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait Salah al-Din Okulu'na düzenlenen saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

HAN YUNUS'TA KATLİAM

Öte yandan işgal güçleri, Han Yunus'taki katliam saldırılarını sürdürdü. Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

13 SİVİL CAN VERDİ

Han Yunus'un doğusunda yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan İsrail bombardımanında 2'si çocuk ve 5'i kadın 7 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılarda da 6 Filistinli öldü.

HEP AYNI TİYATRO!

Ölümler son birkaç saat içerisinde yaşandı. İsrail ordusu, okula düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, Hamas’ın okulda komuta merkezi olduğunu iddia etti.