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Haberler > Dünya > İsrail BM'ye ait okula bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ver yaralı var

İsrail BM'ye ait okula bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ver yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İsrail BM&#039;ye ait okula bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ver yaralı var

Dünya Haberleri  / Ajanslar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yıkılmadık yer bırakmayarak 10 binlerce masum Filistinliyi katleden işgalci İsrail, yine BM'ye ait sivillerin sığında bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 2 Filistinli hayatını kaybederken, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan işgal güçlerinin Han Yunus'a yönelik saldırılarında son birkaç saat içerisinde en az 13 Filistinli can verdi.

Gazze'de 320 gündür soykırım gerçekleştiren, attığı bombalarla 10 binlerce masum Filistinli sivili canından eden işgalci İsrail güçleri yine saldırarak bölgede dehşeti yaşattı.

BM, İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırılarının

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gazze Şehri'nin batısında yer alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait Salah al-Din Okulu'na düzenlenen saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Gazze'deki BM okuluna İsrail saldırısı: 40 can kaybı | Agos

HAN YUNUS'TA KATLİAM

Öte yandan işgal güçleri, Han Yunus'taki katliam saldırılarını sürdürdü. Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

İsrail yine ölüm saçtı: BM okulunu vurdu - Dünya Gazetesi

13 SİVİL CAN VERDİ

Han Yunus'un doğusunda yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan İsrail bombardımanında 2'si çocuk ve 5'i kadın 7 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılarda da 6 Filistinli öldü.

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HEP AYNI TİYATRO!

Ölümler son birkaç saat içerisinde yaşandı. İsrail ordusu, okula düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, Hamas’ın okulda komuta merkezi olduğunu iddia etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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