Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, ‘Ağaç dikilmez’ denilen Benliahmet’in 55 yılda kocaman bir ormana dönüşme hikayesini anlatan 83 yaşındaki Turgut Ertop’u paylaştı. Ertop’un “Ben burayı bırakıp gittiğimde bu ağaçlar daha fide halindeydi, şimdi koca bir orman olmuş, hüzünlendim. Bu hüzün değil mutluluk gözyaşı. Bir öğretmen, bir öğrencisini görür de nasıl ondan mutlu olursa bu diktiğim ağaçların bu seviyeye gelmesi de aynı duyguları yaşatıyor bana” sözleri ise duygulandırdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Kars’ta 55 yıl önce 'Buraya ağaç dikilmez' denilen yerin bugünkü son halini paylaştı. Bugün kocaman bir ormana dönüşen Benliahmet’in hikayesine öncülük eden 83 yaşındaki Turgut Ertop’un anlattıkları ise duygulandırdı.

'Ağaç dikilmez' dediler, koca ormana dönüştü! Benliahmet'in kalplere dokunan 55 yıllık hikayesi... Bakan Kurum paylaştı

“HİKAYESİ KALPLERE DOKUNUYOR”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum paylaşımında 83 yaşındaki Turgut Ertop’un hikayesine ait videoya yer vererek şu ifadeleri kullandı:

55 yıl önce diktiği fidanların bugün kocaman bir ormana dönüştüğünü gören Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor.

Ağaç dikilmez dediler, koca ormana dönüştü! Benliahmetin kalplere dokunan 55 yıllık hikayesi... Bakan Kurum paylaştı

“BU HÜZÜN DEĞİL MUTLULUK GÖZYAŞI”

COP31 Youtube kanalında yer alan kalp ısıtan hikayeyi ise Turgut Ertop şöyle anlattı:

Ben burayı bırakıp gittiğimde bu ağaçlar daha fide halindeydi. Kendi kendilerini zor ayakta tutuyorlardı. Ben buraya geldiğimde 28 yaşındaydım. Bugün de ben şu anda 83 yaşındaydım. Baktım koca bir orman olmuş, hüzünlendim o bakımdan ağlamak geliyor içimden yani ama bu hüzün değil mutluluk gözyaşı.

Ağaç dikilmez dediler, koca ormana dönüştü! Benliahmetin kalplere dokunan 55 yıllık hikayesi... Bakan Kurum paylaştı

“YOL BOYUNCA AĞAÇ DİKECEĞİZ DEDİLER”

Turgut Ertop, kendi hikayesini şöyle dile getirdi:

Meslek hayatımı, demir yollarında devam ettirdim, 2008'de de emekli oldum. Kötü hiçbir anım yok buradan. Mesela ben buraya geldiğimde ilk planda üzülmüştüm. Ben buraya Samsun'dan geldim. Ama buradan da 74 yılında ayrılırken, aynı hüznü yaşadım. Burada dediler ki yol boyunca ağaç dikeceğiz. Fakat bu ağaçları genelde bu yörede kış çok olduğu için kar sipiriyorlar. Burası mera hayvancılığın çok olduğu bir yer. Devamlı yol boyunda hayvanlar vardır. Biz buraya fidanları diktiğimiz zaman bunları koruyamayacağımızı amirlerime söyledim. Bunlar yolda mümkün değil. Biz bu çalışma boşa gideriz. Yapmayalım bunu.

Ağaç dikilmez dediler, koca ormana dönüştü! Benliahmetin kalplere dokunan 55 yıllık hikayesi... Bakan Kurum paylaştı

Ertop, ağaçlandırma sürecine ilişkin de şunları anlattı:

Belli Ahmet İstasyonu'na bu programlanınca ağaçların dikileceği önceden hazırlandı. Bir ekip oluşturduk, ön çalışmaları yapmaya başladı fakat burada esas olan su sorunuydu. Gerek Belliahmet'te gerek de Selim İstasyonlarda su yoktur. Mesela Belliahmet İstasyonu'nda biz trenlere cendere deriz, suyu oradan alırlar bunlar cendere. O cendereyi besleyen Rusların zamanında kalan pompa binası vardı, derenin kenarı. Fidanların su ihtiyacını karşılamak için o pompa binasını faaliyete geçirmek istedik. Ve önce oradan başladık. Çalışır vaziyette geldikten sonra bu işe biraz daha hız verdik. Biz çalışmaya başladığımız zaman gelen geçen ki oralar köy kökenli etrafta olan yerlerdi.

“ALAYCI ÜSLUPLARLA KARŞILAŞTIK”

‘Orada ne yapıyorsun?’ diye soruyorlardı. Biz buraya ‘Ağaç dikeceğiz’ dediğimizde ‘Sağa solunuza bir bakın o orada bir tane ağaç görüyor musunuz ki siz buna başladınız?’ diyorlardı. Her defasında böyle iğneleyici alaycı üsluplarla karşılaştık. Tabi bunlar bizi kendi çalışmamızda şevkimizden geri bırakmadı.

Ağaç dikilmez dediler, koca ormana dönüştü! Benliahmetin kalplere dokunan 55 yıllık hikayesi... Bakan Kurum paylaştı

“BUNLARIN CAN SUYUNU VEREN ADAMIM”

Biz çalışmaya devam ederken bir yerde de çevreye de örnek olduk. Yani bunun olabileceğini, bu işlerin yapılabileceğini ve bugün de görüyoruz ki bu işler oldu. Ve faaliyete geçti. Bir öğretmen, bir öğrencisini görür de nasıl ondan mutlu olursa bu diktiğim ağaçların bu seviyeye gelmesi de aynı duyguları yaşatıyor bana. Ben bunların öğretmeni değilim ama ben de bunların can suyunu veren adamım yani biliyor musun? O bakımdan kendimi çok mutlu hissediyorum. Ağlamak geliyor içimden. Mutluluk gözyaşı samimi söylüyorum.

'Ağaç dikilmez' dediler, koca ormana dönüştü! Benliahmet'in kalplere dokunan 55 yıllık hikayesi... Bakan Kurum paylaştı

“BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRECEĞİME İNANIYORUM”

Bu bölgede 28 yaşında geldiğini belirten Ertop sözlerini “28 yaşındaki heyecanı bugün de yaşıyorum. Sadece yaşım var ama gönlüm hala 18 yaşında. Bu hayatta bir şeyi değiştireceğime inanıyorum. Bunun çoğuna ben tanık oldum bizzat yaşamım boyunca. Planda belki bir şeyini göremezsiniz ama gittikten sonra, yıllar sonra onun sonuçlarını alırsınız. Yine boş bulduğum yere bir ağaç gitmek isterdim” diyerek tamamladı.

'Ağaç dikilmez' dediler, koca ormana dönüştü! Benliahmet'in kalplere dokunan 55 yıllık hikayesi... Bakan Kurum paylaştı

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Kars Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİKars

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala