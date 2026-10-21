Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti

Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba, "Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İyi Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

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Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Fakıbaba, şu sözlere yer verdi:

Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İyi Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Partiden ve milletvekilliğinden istifa etti

DERVİŞOĞLU İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajı Fakıbaba'ya yönelik bir çağrı olarak değerlendirilmişti.

Dervişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ne mutlu Türk’üm diyene” diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, Ak Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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