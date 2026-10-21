Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti
Başlık ResmiAhmet Eşref Fakıbaba, İyi Partiden ve milletvekilliğinden istifa etti

Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba, "Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İyi Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

Kaydet
|

Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Fakıbaba, şu sözlere yer verdi:

Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İyi Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Partiden ve milletvekilliğinden istifa etti
Başlık ResmiAhmet Eşref Fakıbaba, İyi Partiden ve milletvekilliğinden istifa etti

DERVİŞOĞLU İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajı Fakıbaba'ya yönelik bir çağrı olarak değerlendirilmişti.

Dervişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ne mutlu Türk’üm diyene” diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, Ak Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in o sözlerine sert tepki: Artık ellerinizi çekin

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.