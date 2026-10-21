Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in o sözlerine sert tepki: Artık ellerinizi çekin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölgemizden önemli gelişmeler yaşanıyor. Hassas bir süreçten geçiyoruz" dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben artık savaştayım" sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Hayırdır beyler? Kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye'ye işgal edildi de biz mi duymadık?" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Onlara diyorum ki bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Bölgemizden önemli gelişmeler yaşanıyor. Hassas bir süreçten geçiyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

81 vilayetimizde AK Partimize gönül vermiş tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Bütün teşkilatlarımızda Türkiye sevdasını kalbinin üstünde bir madalya gibi kıvançla taşıyan yol arkadaşlarımı her birini muhabbetle kucaklıyor, özellikle gençlerimizi bağrıma basıyor. Grup toplantımızın partimiz, demokrasimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'E BAŞSAĞLIĞI

Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili değerli kardeşimiz Dündar Ziya Gültekin'e bir kez daha Mevla'dan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Üsküdar halkına baş sağlığı diliyorum. Merhum Gültekin kardeşimiz Üsküdar aşığı şehrini ve ilçesini büyük bir tutkuyla seven, hangi mevkide olursa olsun hizmet etmekten heyecan duyan mutluluk duyan, müstesna bir insandı. Kendisi hem teşkilatımız içinde hem de Üsküdar'da sevilen sayılan bir isimdi. Başkan vekilliği sırasında da çalışkanlığıyla, samimiyetiyle emanetin hakkını verme noktasında ortaya koyduğu gayretleriyle temayüz etmişti.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Türkiye’nin yeni bir siyaset tarzına, yeni bir siyaset diline ihtiyacı olduğunu özellikle belirttik. Ancak son üç haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Muhalefetin bazı aktörlerinin ne böyle bir hassasiyeti, ne de böyle bir gündemi var.

Kendi dar kadro çıkarları dışında her şeye gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumdalar. Plan deseniz yok. Program deseniz yok. Kusura bakmasınlar. Ama bu tavır doğru bir tavır değildir.

Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Sorumlu, sağduyulu siyaset yapmayı ne zaman öğreneceksiniz? Onlara diyorum ki bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin.

3 kuruşluk siyasi ikbalini vatandaşı olduğu ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketine bağlamak, egoist bir zihin dünyasının başvurumudur.

Sürekli hakaret ederek, sürekli insanları tahrik ederek siyaset yapılmaz. ‘Ben istediğimi söylerim’ derseniz, istemediğinizi işitirsiniz. Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu, şerefli insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur.

Bölerek, ayrıştırarak, sürekli hakaret ederek siyaset yapılmaz. Siyaset sözünü tartarak ifade etme sanatıdır.

Muhalefet dünyayı ve bölgemizi takip etmiyor. Türkiye'ye yönelik operasyonlardan habersizler. Her şeye gözlerini kapatmış durumdalar, plan ve program yok.

Elinde bilgi, belge olmadan kabine üyelerimize iftira atacaksın, sonra da çıkıp yüzün kızarmadan işi pişkinliğe vurarak kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz. İftira siyasetine teslim olmayız.

Detaylar geliyor...

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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