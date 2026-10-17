Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Proje kapsamında 81 ilde kadın sıfır atık elçileri belirlenecek, anne-çocuk atölyeleri düzenlenecek ve atık malzemelerin ekonomik değere dönüştürülmesi desteklenecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde küresel bir markaya dönüşen ‘Sıfır Atık Hareketi’, yerel düzeyde de dev bir adımla taçlandırılıyor. 81 ilde düzenlenen “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” ile halk bilinçlendirilerek israfın önüne geçmek ve tabiatın korunması amaçlanıyor.

Aile Bakanı Göktaş yeni projeyi duyurdu: Her ilin ‘kadın sıfır atık elçisi’ olacak

Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğine karşı alınan her tedbiri doğrudan insana yapılmış yatırım saydıklarını söyledi.

Aile Bakanı Göktaş yeni projeyi duyurdu: Her ilin ‘kadın sıfır atık elçisi’ olacak

Göktaş, daha fazla aileye ulaşmak için ‘Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam’ projesini başlatacaklarını aktararak “1 milyon kadına ulaşacağız. Her ilde birer ‘kadın sıfır atık elçisi’ belirleyeceğiz. Anne-çocuk atölyeleriyle sıfır atık bilincini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızda da güçlendireceğiz. Kooperatiflerimizle atık malzemeyi ekonomik değere dönüştüreceğiz” dedi.

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