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Ailesinin bayramı acıya döndü! Onu gören hemen polisi arasın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ailesinin bayramı acıya döndü! Onu gören hemen polisi arasın

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da 1 haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kastamonu’da yaşayan ve 1 haftadır kayıp olan Sultan Öztürk’ün ailesinin bayramı acıya döndü. Yakınları Öztürk’ten gelecek güzel haberi bekliyor.

Olay, Pınarbaşı Karafasıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Sultan Öztürk 13 Haziran tarihinde Pınarbaşı Karafasıl köyü Bağla mahallesindeki evinden kayboldu. 

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

Kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçerek arama çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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