Ailesinin bayramı acıya döndü! Onu gören hemen polisi arasın
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da 1 haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler çalışma başlattı.
Kastamonu’da yaşayan ve 1 haftadır kayıp olan Sultan Öztürk’ün ailesinin bayramı acıya döndü. Yakınları Öztürk’ten gelecek güzel haberi bekliyor.
Olay, Pınarbaşı Karafasıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Sultan Öztürk 13 Haziran tarihinde Pınarbaşı Karafasıl köyü Bağla mahallesindeki evinden kayboldu.
EKİPLER HER YERDE ARIYOR
Kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçerek arama çalışması başlattı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı