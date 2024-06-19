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Haberler > Gündem > Bayram tatilinin dört günlük bilançosu ağır oldu: 26 ölü, 5.345 yaralı

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu ağır oldu: 26 ölü, 5.345 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde yaşanan trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 5.345 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk dört gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son verileri açıkladı. Bilanço ağırlaştı, ölü sayısı 26'ya yükselirken yaralananların sayısı ise 5.345'e çıktı. 

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;  Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede: 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1.302 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 26 OLDU

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef  26 kişi hayatını kaybetti.  
5.345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

YOLCULUKLAR KAVUŞTURMAK İÇİN

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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