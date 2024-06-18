Kutsal topraklarda bilanço arttı! 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Türk vatandaşlarından hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirirken hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu. Vatandaşların büyük bir kısmının kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklar nedeniyle vefat etiği belirtildi.

HACI ADAYLARININ YAŞ ORTALAMASI 60

Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gelen 84 binden fazla vatandaşın yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluştururken, hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu. 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.

Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde gerçekleştirildi. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastanede, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet sağlanıyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de hizmete açıldı.

DANIŞMA HATTI KURULDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda hacı adayları için "Danışma Hattı" kurdu. Türk vatandaşlarının kaybolmaları, otellerini bulamamaları gibi sorunların çözümü için kurulan hat 7 gün 24 saat hizmet verdi. Hacıların Türkiye'den hareket ettikleri andan itibaren kendilerine verilen kartlarda hat ile ilgili bilgiler bulunurken, kaybolma durumunda irtibat numaraları söz konusu kartlarda yer aldı.

Kaybolduklarını bildiren hacı adayları, hatta bağlı çalışan ekipler tarafından bulunarak otellerine getirildi. Kaybolmaların büyük bölümünün hacı adaylarının otellerini karıştırmalarından kaynaklandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı yetkilileri, Türk hacılara yönelik gerçekleştirilen uygulama sayesinde herhangi büyük bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.