Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza sabah karşı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında yaşandı. İki aracın çarpışması sonucu 2 kişi canından olurken 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi, otomobilden fırlayan motor ise 100 metre ileride bulundu.

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada Abdurrahman Karataş (36) kontrolündeki araç, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç kavşağı yakınlarından Bursa’dan İstanbul istikametine gitmekte olan ve soy ismi belirlenemeyen Ömer Faruk isimli şahsın kullandığı otomobile çarptı.

ARABADAN FIRLADILAR

Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobil de yolda savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobiller yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 35 AAK 265 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Karataş ile aynı araçtaki Buğra Demir Ülgül (28) araçtan fırladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Abdurrahman Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin (23) olay yerinde hayatını kaybetti. 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova’daki hastanelere sevketti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Otoyolda Kılıç kavşağı savaş alanına döndü. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerinden koparak yaklaşık 60 metrelik alana savruldu. Kaza sonrasında bariyerlerde sıkışan otomobil lastiği ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile alınarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrasında jandarma ekipleri kaza bölgesinde titiz bir çalışma yürüttü. Araçların ve araç parçalarının yoldan temizlenmesinin ardından ise trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.