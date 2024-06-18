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Bayramın ilk günü kavurma yerken canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bayramın ilk günü kavurma yerken canından oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde nefes borusuna yediği kavurma kaçan 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı’nın ilk günü yediği kavurma sonu oldu. 4 çocuk babası Memiş Teke’nin kavurmayı yerken et parçası yemek borusuna kaçtı. Teke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

NEFES BORUSUNA KAÇTI

İlçeye bağlı Demirci beldesinde yaşayan Memiş Teke'nin, nefes borusuna yediği kavurma kaçtı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Teke'nin yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Teke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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