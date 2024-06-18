Bayramda korkunç cinayet: Tartışma kanlı bitti, 2 kişi canından oldu

Mersin’in Mut ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkiinden meydana geldi.

ÖNCE HUSUMETLİSİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Edinilen bilgiye göre; gece 02.30 sularında Hasan Yahşi (47) ve Mustafa Ak (53) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıktan sonra, Mustafa Ak elindeki silahla Hasan Yahşi’yi vurdu.

Hemen 112’yi arayarak haber veren Mustafa Ak, 100 metre ileride aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Hasan Yahşi olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Ak olay yerine gelen 112 ekiplerince önce Mut Devlet Hastanesi'ne daha sonra Mersin’e sevk edildi. Ak da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.