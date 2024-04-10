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AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti teşkilatları Ramazan Bayramı’nda da tam kadro sahada olacak. 81 ilde küskün seçmenin gönüllerine girmek için kollar sıvandı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ -  31 Mart mahallî seçimlerinin atlatılması ve önümüzdeki dört yılı aşkın bir süre zarfında seçim olmamasına rağmen, AK Parti seçmenle irtibatı koparmayacak. Genel merkez yönetimi seçimlerdeki oy kaybının nedenlerini araştırırken 81 il teşkilatı da küskün seçmenin gönüllerine girmek için kolları sıvadı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda saha boş bırakılmayacak, ev ziyaretleri artırılacak. Milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar bütün birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz hâlinde olacak.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediğine yönelik anket çalışmaları yapılacak. Çalışmalar önce genel merkeze daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikâyetlerine göre yeni modeller geliştirilecek.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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